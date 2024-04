Simona Izzo promuove l'Isola dei Famosi: «Mi è sempre piaciuta e poi si dimagrisce. Ecco perché non sono mai andata»

di Redazione web

Simona Izzo si è espressa in merito all'Isola dei Famosi che sta tenendo compagnia al pubblico di Canale 5. Il reality show condotto da Vladimir Luxuria, insieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, è uno dei giochi televisivi più duri di sempre perché i naufraghi in gioco devono combattere contro la fame e per la sopravvivenza. L'attrice, durante il suo intervento a Tv Talk, ha spiegato i motivi per cui l'Isola non è il suo reality preferito.

Simona Izzo sull'Isola dei Famosi

Simona Izzo, nel corso della sua carriera ha partecipato a due reality show: Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Uno dei giochi a cui, però, non parteciperebbe è L'Isola dei Famosi e a Tv Talk ha detto: «L’Isola dei Famosi non è il mio reality preferito, mi hanno chiesto molte volte di farlo e l’idea di dimagrire mi è sempre piaciuta, ma di lottare ed essere così agonistici no. Non ce l’ho fatta. Vladimir Luxuria mi piace tantissimo nei suoi interventi e quando era insieme a Ilary... In questo momento, le mancano ore di volo per diventare una conduttrice empatica. È un programma difficilissimo da fare perché è in diretta, hai il ritorno e non è semplice».

In studio c'era anche l'attrice Lella Costa che ha commentato i naufraghi in gioco: «Io non conosco nessuno...

Simona Izzo sugli opinionisti

Simona Izzo, poi, si è anche espressa in merito agli opinionisti che sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese: «Io penso che gli opinionisti servano a dare sale e creare dibattito. In questa Isola c’è poco dibattito e loro cercano di dare sostegno. Formare un cast dopo 18 anni non è facile anche perché tutti hanno visto quello che succede nel reality e dicono "Ok, lasciamo stare". Ma mi auguro che cresca e diventi narrazione anche questa edizione. Il trash è una componente essenziale del reality, è nei momenti dove ci si insulta, ci si accapiglia e c’è crisi che c’è ascolto. Io ho fatto il Grande Fratello, ma lì prevalgono i rapporti personali. All’Isola dei Famosi, invece, c’è agonismo. Il trash comunque c’è ovunque, c’è anche nella vita».

