L'oroscopo di venerdì 3 maggio 2024 porta via tensioni e scossoni. Che cosa succederà domani nel dettaglio? Quali segni zodiacali potranno avvalersi dell'influsso positivo delle stelle e quali invece potrebbero essere chiamati a mettere in atto una buona dose di pazienza? Sicuramente per qualcuno sarà possibile togliersi qualche soddisfazione, insieme a qualche sassolino dalla scarpa. Finalmente domani ci sarà un po' di sospiro e sollievo con Plutone che transita nell'Aquario.