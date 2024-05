Oroscopo di giovedì 2 maggio: in vista positività e aiuti da persone vicine. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 2 maggio parte con una bella spinta. Affollamento di pianeti in Toro: Urano, Giove, Sole e Venere sono nel segno. Marte e Mercurio sono in Ariete. Nettuno e Saturno sono nei Pesci, per quest'ultimo a breve inizia il moto retrogrado. La Luna e Plutone sono in Acquario. Ariete e Leone devono avere più fiducia in se stessi, mentre Sagittario pensa a prendersi il suo spazio. Vergine e Capricorno ricevono sorprese inaspettate. I Gemelli devono stare attenti agli imbrogli e lo Scorpione ai problemi amorosi.



Le previsioni di Leggo per giovedì 2 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

Oroscopo, Mercurio in Ariete non è più retrogrado: è tempo di agire. Cosa cambia