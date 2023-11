Ballando, Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli: «Lei cerca solo rissa e visibilità, io un lavoro ce l'ho»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, nelle scorse puntate di Ballando con le Stelle, si sono spesso scontrate e, poi, la giurata commentava in modo ironico su Instagram. È successo così anche nelle scorse ore, quando Selvaggia ha scritto che Simona la starebbe aspettando nel parcheggio degli studi televisivi. La sceneggiatrice ha risposto in modo ironico ma il pubblico è sicuro che, nonostante l'eliminazione di Ricky Tognazzi, il loro "confronto" non sia terminato.

Lo sfogo di Simona Izzo

Simona Izzo ha commentato, ai microfoni di Adnkronos, la provocazione di Selvaggia Lucarelli sui social: «Io la aspetterei al parcheggio? Io non aspetto nessuno al parcheggio, non ho tempo da perdere, le ho già risposto dicendole che non è una signora neanche all’anagrafe, forse sperava di incontrarmi per avere un po' di notorietà. Mi spiace per lei, ma dopo la trasmissione sono andata al ristorante, temo che mi aspetterà per la tutta la vita». Così Simona Izzo all’Adnkronos risponde ironicamente a Selvaggia Lucarelli che, dopo il nuovo 'scontro' in studio avuto con la moglie di Ricky Tognazzi durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle e la successiva eliminazione dell’attore dal programma, sulle sue storie di Instagram aveva commentato: «Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio...». «Selvaggia cerca visibilità in tutti i modi - continua Simona Izzo - io, invece, ho un lavoro e non ho tempo di rispondere alle sue provocazioni continue. Quella che ha scritto su Instagram non è neanche una battuta - dice seccata - ma questo è il suo lavoro: provocare e cercare la rissa», conclude la moglie di Tognazzi.

Ballando, l'ironia di Selvaggia Lucarelli dopo la lite con Ricky Tognazzi: «Simona Izzo sta scrivendo la querela»

Simona Izzo concorrente extra a Ballando

Simona Izzo, si può dire, abbia gareggiato insieme al marito Ricky Tognazzi. Infatti, la regista, ogni volta che l'attore terminava un'esibizione, interveniva subito dopo le opinioni dei giurati, proprio in questo frangente si scontrava con Selvaggia Lucarelli.

