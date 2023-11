Ballando, Teo Mammucari "spaventa" Selvaggia Lucarelli: «Il mio obiettivo è entrare in giuria al posto tuo». E si proprone a Milly Carlucci

di Redazione web

Teo Mammucari è uno dei personaggi più discussi di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il conduttore, che è in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina, ha già conquistato i cuori dei telespettatori che fanno il tifo per lui anche sui social.

I siparietti con Selvaggia Lucarelli, sono tra i momenti cult della serata. Nell'ultima puntata di Ballando, Teo ha "minacciato" di prendere il posto della giurata. Ecco cos'è successo.

Il battibecco tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Quando Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno terminato la loro esibizione, si sono presentati davanti alla giuria: ovviamente, il turno di Selvaggia Lucarelli era quello più atteso. Infatti, dopo i retroscena svelati da Teo, i fan a casa non vedono l'ora di sentire quale sarà la prossima divertente battuta.

Quindi, anche ieri sera durante la diretta, la giurata ha provocato il conduttore di fare meno show e, invece, pensare a ballare. In tutta risposta, la "minaccia" di Teo Mammucari: «Lo sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto in giuria, Selvaggia! È il mio obiettivo. E il prossimo anno facciamo tre punti di share in più, te lo dice Teo Mammucari». Parole che ha poi ripetuto anche a Milly Carlucci: «L'anno prossimo in giuria ci vengo io».

Quindi, Lucarelli ha risposto lanciando una frecciatina: «Teo, ti ho visto a Tu Si Que Vales e non eri granché. Ti dico la verità. Stai meglio lì».

Teo Mammucari è uno dei protagonisti più amati di Ballando. Il conduttore televisivo, infatti, intrattiene sempre tutti in sala delle stelle e i suoi siparietti e gag con Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica sono a dir poco esilaranti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 16:12

