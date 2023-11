Ballando, Lino Banfi choc: «Mi ritiro, voglio lasciare». Il pubblico e la giuria si disperano, la soluzione di Milly Carlucci

di Redazione web

Lino Banfi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le Stelle. L'attore pugliese, con i suoi pensieri romantici sulla vita, sull'amore e con il suo lavoro duro per portare i diversi balli in pista, sta facendo commuovere i fan del programma e i telespettatori che si esprimono sui social. Durante l'ultima puntata dello show, Lino ha annunciato di volersi ritirare tra lo stupore generale. Ecco cosa gli ha proposto Milly Carlucci.

Lino Banfi vuole ritirarsi da Ballando

Al termine della sua esibizione, Lino Banfi si è sistemato davanti al tavolo della giuria con la sua ballerina Alessandra Tripoli. Dopo avere ascoltato pazientemente i giudizi dei giudici riguardo la sua rumba, L'attore, commosso, ha detto: «Adesso dovrei dire una cosa per me molto faticosa e, infatti, sto facendo così tanta fatica perché è due ore che macino questo pensiero. In primis, chiedo scusa ad Alessandra, la mia maestra, perché non l'ho detto nemmeno a lei, io, però, credo di non poter ottenere di più di quello che ho ottenuto e, quindi, vorrei ritirarmi e lasciare il programma, dando più spazio ai giovani concorrenti in gara». Subito il pubblico si è "ribellato" alle parole di Lino Banfi mettendosi a urlare "no no" continui. La giuria e Milly Carlucci sono rimasti di stucco e l'hanno pregato di pensarci e meditare senza prendere decisioni affrettate.

La soluzione di Milly Carlucci

Al termine della puntata, Milly Carlucci ha annunciato i due aspiranti ballerini che, la prossima puntata, dovranno spareggiare, ovvero, Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, poi, ha detto a Lino Banfi: «Ora, che è finita la puntata, puoi prenderti due giorni di riposo e pensarci con calma ma ti prego di non deluderci perché noi tutti ti amiamo e vorremmo tanto che tu rimanessi in gara.

