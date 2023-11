Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una nuova coppia? Loro rispondono così

di Redazione web

Ballando con le Stelle è cominciato ormai da tre settimane e gli aspiranti ballerini si stanno sfidando a colpi di rumbe, valzer e tanghi. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle coppie in gara più chiacchierate sui social e non solo. Infatti, sembrerebbe che tra i due stia nascendo una simpatia, insomma qualcosa in più di una semplice amicizia. Lorenzo e Lucrezia, comunque, si sono espressi più volte in merito a questo argomento.

Wanda Nara, Mauro Icardi la sorprende a Ballando: «Il principe azzurro esiste e io l'ho trovato»

Ballando, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi): «La mia prima volta, lavoro da anni con papà»

Le dichiarazioni di Lorenzo Tano

Lorenzo Tano ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui racconta il suo rapporto con l'insegnante di ballo Lucrezia Lando. I due, spesso, compaiono insieme nelle storie Instagram della ballerina e, in merito a questo, il figlio di Rocco Siffredi ha detto: «Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l'imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli».

Poi, Lorenzo ha anche parlato del bel rapporto che ha con la famiglia: «Papà, in famiglia, è quello che ci fa fare tutto, il "buono", come penso in tutte le famiglie, mentre la mamma è quella che ci mette sempre in guardia».

Le risposte social di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando è molto attiva sul proprio profilo Instagram e spesso posta contenuti social insieme a Lorenzo Tano. La ballerina ha risposto a una domanda di un follower che le chiedeva quale caratteristica l'avesse colpita di più del suo allievo. Lucrezia ha semplicemente scritto: «La purezza», inoltre, ha allegato dolci foto con Lorenzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA