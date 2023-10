Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi): «La mia prima volta, lavoro da anni con papà»

di Redazione web

Lorenzo Tano è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle che è cominciato questa sera, sabato 21 ottobre e andrà in onda per le prossime settimane su Rai1. Il figlio di Rocco Siffredi è stato il terzo aspirante ballerino a scendere in pista e, nel video di presentazione, ha detto di essere molto emozionato e di non vedere l'ora di scoprire anche questa nuova versione di se stesso.

Lorenzo Tano è uno dei ballerini più giovani in gara a Ballando con le Stelle. Il figlio di Rocco Siffredi, durante la sua presentazione, ha spiegato: «Questa è una mia prima volta perché non mi sono mai cimentato in una cosa del genere ma sono curioso di vedere cosa ne uscirà e di conoscere una nuova parte di me. Io sono molto riservato e, infatti, i social li uso pochissimo. Lavoro da anni con mio papà ma non sono sul set, lavoro dietro alle quinte.

L'esibizione di Lorenzo Tano

Lorenzo Tano si è esibito insieme alla sua ballerina Lucrezia Lando e, stando a ciò che hanno detto i giudici, quello che gli serve è solo un po' di sicurezza in più. Il figlio di Rocco Siffredi ha perso il microfono mentre ballava e, infatti, al momento del giudizio ha detto: «Mi sono un po' perso per quell'imprevisto ma ho cercato di recuperare». Inoltre, Lorenzo è stato un po' "preso di mira" con qualche battuta da parte dei giudici che hanno alluso al lavoro del padre, infatti, Fabio Canino ha detto: «I film di tuo papà hanno sempre un lieto fine, spero possa averlo anche tu, qui».

