Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e il selfie sibillino: «Abbiamo raggiunto un accordo di pace»

di Redazione web

Ballando con le Stelle sta per ritornare e così anche i suoi protagonisti che non sono solamente gli aspiranti ballerini ma anche i giurati, ovvero Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima ha pubblicato un simpatico selfie sul suo profilo Instagram in cui ha confermato ai fan del programma televisivo che ci sarà anche nella stagione che sta per cominciare.

Selvaggia Lucarelli e il post ironico su carote e zucchine: «Mi arrendo già ai commenti»

Ballando con le Stelle, il cast completo: da Lino Banfi (87 anni) a Wanda Nara. Confermata Selvaggia Lucarelli

Il post Instagram di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, ormai da qualche anno, fa parte della giuria di Ballando con le Stelle che riprenderà tutti i sabati sera dal 21 ottobre. In seguito a qualche polemica nata l'anno scorso, non era sicuro che la giornalista fosse presente anche quest'anno ma il selfie che ha pubblicato su Instagram ha fugato qualsiasi dubbio. Selvaggia, sorridente insieme ai colleghi, scrive scherzosamente: «Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea». Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che hanno lasciato moltissimi like e commenti e non vedono l'ora che il programma riprenda anche perché il cast è davvero ricco di bei personaggi.

Il cast di Ballando con le Stelle

Il cast di Ballando con le Stelle è davvero ricco di personaggi molto noti e secondo i commenti dei fan sui social, Milly Carlucci ha fatto davvero un bel lavoro. Gli aspiranti ballerini sono 12 e sono: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica, Simona Ventura, Paola Perego, Giovanni Terzi, Wanda Nara, Lino Banfi, Carlotta Mantovan, Sara Croce, Lorenzo Tano e Teo Mammucari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA