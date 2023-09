Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica: «Mia moglie è fortemente contraria alla mia partecipazione»

di Redazione web

Antonio Caprarica è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle che comincerà il prossimo 21 ottobre. In una recente intervista il giornalista esperto di Royal Family, ha rivelato le sue sensazioni i merito alla sua partecipazione al programma televisivo svelando anche un particolare che ha a che fare con la moglie Iolanta Miroshnikova. Ecco che cos'ha detto il giornalista.

Le dichiarazioni di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica ha deciso di rimettersi in gioco a 72 anni e partecipare, quindi, alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il giornalista, che ha lavorato moltissimi anni per la Rai, ha rivelato i motivi che l'hanno spinto a scegliere di partecipare al programma di Milly Carlucci: «Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma. Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via.

Le preoccupazioni della moglie

Inoltre, Antonio Caprarica ha anche parlato delle preoccupazioni della moglie Iolanta Miroshnikova che non era proprio d'accordo con la decisione di prendere parte a Ballando: «All’inizio era fortemente contraria, perché ha paura che io mi possa fare male o che mi possa rompere qualcosa».

