Carolyn Smith, dedica d'amore al marito: «Festeggiamo 26 anni di matrimonio, meritiamo un premio»

Carolyn Smith è uno dei volti più amati di Rai 1: il pubblico ama vederla indossare i panni della presidentessa di giuria a Ballando con le Stelle. La ballerina, inoltre, è molto seguita sui propri profili social dove conta migliaia di follower ai quali offre anche lezioni di ballo e trucchetti per muoversi meglio senza rischiare di farsi male. Carolyn è, quindi, molto attiva sui social dove racconta anche molto della sua vita privata. L'ultimo post che ha pubblicato è una dedica d'amore al marito Ernestino "Tino" Michielotto.

La dedica di Carolyn Smith

Carolyn Smith e il marito Tino Michielotto hanno festeggiato 26 anni di matrimonio, un traguardo davvero importante per una coppia.

Carolyn Smith e il marito Tino

Carolyn Smith, in più occasioni e in diverse interviste, ha sempre ribadito quanto sia importante per lei il rapporto con il marito Tino: la coppia si supporta molto a vicenda, sia nei momenti positivi e felici sia nelle situazioni che risultano essere più difficili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 09:56

