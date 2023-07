Carolyn Smith e il tumore, come sta? In ospedale per la chemio: «Ho toccato il fondo e pensato di mollare, per fortuna non l'ho fatto»

di Redazione web

Carolyn Smith torna a parlare della sua lotta contro il tumore. La giurata di Ballando con le stelle, da tempo assente dai social, ha pubblicato un video dall'ospedale per aggiornare sulle sue condizioni. «Non è stato il mio periodo migliore, a volte devi toccare il fondo per ripartire, ma io non mollo», ha detto. A marzo ha annunciato che il cancro è tornato nella sua vita per la terza volta.

Come sta Carolyn Smith?

Carolyn Smith ha raccontato di non potersi operare.

La ballerina ha un tumore al seno. Le è stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. Da allora l'ha combattuto, ma per due volte si è ripresentato. Ha ricominciato con i cicli di chemioterapia l'8 marzo scorso. «A tutte le donne come me, voglio dire di sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando non se ne ha la voglia. Siamo vive, abbiamo un’altra giornata che ci attende, viviamola al massimo e godiamoci ogni momento», aveva detto.

