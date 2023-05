Carolyn Smith e il tumore, lo sfogo a Domenica In: «Sono veramente stanca, mi auguro trovino presto una cura»

Carolyn Smith è stata una delle ospiti della puntata di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, la ballerina e presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle, ha raccontato i drammatici momenti di quando le hanno comunicato che il tumore si era ripresentato. Carolyn Smith lotta contro la malattia (prima sconfitta e poi ripresentatasi) dal 2015.

Domenica In, Carolyn Smith e il tumore: «Quando è tornato (per la terza volta) è stato devastante. Avevo paura di morire»

Il racconto di Carolyn Smith

Durante la sua intervista a Domenica In, Carolyn Smith ha spiegato i momenti difficili che ha attraversato e che sta passando tuttora: «Io mi auguro che riescano a trovare questa cura per me, perché io sono forte, però, sono veramente stanca sia psicologicamente che fisicamente, perché devo cercare di andare avanti, non devo fare vedere mai a nessuno che sto cedendo. Invece, questa volta, quando mi hanno detto che si era ripresentato di nuovo, è stato devastante: ho avuto attacchi di panico che non ho mai avuto nella mia vita e, infatti, mi ha fatto più paura questa cosa che non il resto. Io sono abbastanza "dittatrice" con me stessa, io riesco ad affronatre i problemi, però questa volta è stata dura».

Carolyn Smith fa parte del cast di Ballando con le Stelle dal 2007. La presidentessa della giuria è tra le più temute dagli aspiranti ballerini che, però, apprezzano il suo giudizio professionale.

