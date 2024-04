Arian Arnold, palloncini e caramelle a forma di orsetto lasciati nel bosco per trovare il bambino autistico scomparso: «Ricerche disperate»

di Redazione Web

Non si hanno più tracce di Arian Arnold, un bambino di sei anni scomparso da poco meno di una settimana da Bremervörde, in Germania. Il piccolo non parla, dato che è affetto dal disturbo dello spettro autistico, e si è allontanato da casa dopo essere uscito in giardino per giocare. Quando i genitori non hanno più visto il loro bambino, hanno subito allertato la polizia. La paura è che Arian possa essere rimasto ferito o che soffra il freddo della notte nelle foreste del luogo.

La scomparsa

Lunedì 22 aprile il bambino è scomparso poco dopo essere uscito fuori in giardino a giocare. Gli agenti della polizia si sono messi subito al lavoro per cercarlo e nelle richerche si sono uniti anche centinaia di volontari che hanno organizzato dei gruppi.

Visto che il piccolo è autistico e non riesce a gridare per chiedere aiuto, gli esperti hanno deciso di continuare le ricerche portando palloncini e caramelle gommose a forma di orsetto per cercare di catturare la sua attenzione. Per adesso, le ricerche non hanno portato ad alcun esito.

Le ricerche della polizia

Da lunedì la polizia di Bremervörde sta lavorando senza sosta per cercare di riportare il piccolo Arian dalla sua mamma e dal suo papà. Le ricerche si stanno svolgendo intorno al fiume Oste, ma gli agenti vogliono controllare nuovamente le foreste presenti intorno alla casa del bambino e le vie di Elm, un quartiere di Bremervörde.

«Purtroppo le ricerche svolte le ultime notti non ci hanno portato da nessuna parte - ha dichiarato la polizia al giornale Ndr -. Continueremo a cercare, anche negli stessi posti in cui siamo stati. Potrebbero darci dei nuovi indizi. Per adesso, le ricerche rimangono disperate».

