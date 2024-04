Rita Combi trovata morta nelle campagne di Latina, era scomparsa domenica: «Aveva bisogno della terapia insulinica»

di Redazione web

Dramma in provincia di Latina. È stato ritrovato tra le campagne di borgo Bainsizza e borgo Santa Maria, nel territorio ai confini della città, il corpo senza vita di Rita Combi, la donna 64enne originaria di Nettuno della quale si erano perse le tracce ormai da giorni. L'allarme era scattato nella giornata di domenica e subito era iniziato il tam-tam sui social per ritrovarla, anche perché aveva bisogno di terapia insulinica.

Il ritrovamento

Il suo caso era stato affrontato anche da «Chi l'ha visto". La macchina dei soccorsi si è attivata a metà pomeriggio di giovedì 25 aprile, quando l'auto della donna è stata ritrovata tra le campagne pontine, restringendo così il cerchio delle operazioni.

Le indagini

Per la donna era già troppo tardi, perché era morta da diverse ore. Ad indagare adesso sono gli agenti di polizia del questore Raffaele Gargiulo, sul posto con gli uomini della divisione Scientifica, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere agli esami medico legali utili a chiarire le cause della morte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA