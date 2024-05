Lavoro rifiutato, «Trecento euro a chi mi trova un cameriere»: l'appello del ristoratore che le ha provate tutte per assumere personale

di Redazione web

Disposto a dare un premio chi sia in grado di trovargli un cameriere. Succede davvero che un ristoratore non riesca a scovare personale per il proprio locale. E' la storia di Luca Tentoni, titolare del bistrot Saint-Vout al centro di Aosta, che offre un posto di lavoro per il quale, a quanto sembra, non si presentano candidati. Per questo motivo ha deciso di fare una cosa insolita pur di invogliare le persone, infatti ha deciso di mettere in palio un buono da 300 euro per chi riuscirà a presentargli una persona che poi sarà assunta nel suo locale.

L'appello sui social

Luca Tentoni ha lanciato un appello sui social: «Hai un parente o un amico poco social? Faccelo conoscere e fagli inviare il cv, in caso di assunzione saremo lieti di ringraziarti per l'aiuto, regalandoti un buono da 300 euro da spendere presso Saint-Vout o Blooker Store».

Luca Tentoni, proprietario del bistrot ha raccontato le modalità con la quale aveva provato a trovare personale per il suo locale ma sopratutto di come, nonostante un buon stipendio offerto, nessuno sia interessato: «Sinceramente non so più che strada provare per riuscire a trovare dei dipendenti.

