Eleonora Giorgi, la reazione dei figli alla scoperta del tumore: «Paolo e Andrea mi hanno guardato malissimo». La scelta di Massimo Ciavarro

di Dajana Mrruku

Eleonora Giorgi sta affrontando una dura battaglia contro il tumore al pancreas, scoperto lo scorso anno. L'attrice ha raccontato durante una recente intervista come ha reagito alla diagnosi della malattia e la reazione dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

«Il grande amore della vita di una donna è il figlio maschio, e il dolore inconfessabile della donna madre è la sua andata via di casa, con le femmine è diverso, so che non vanno via mai. Il nido vuoto è tremendo, sai che devi dare loro le ali, ma è dura. Per questo, anche se sembra assurdo dirlo, in questa vicenda del tumore, ho detto “pensa che fortuna, improvvisamente i miei due figli maschi sono tornati al nido, con accanto due compagne straordinarie”», ha rivelato Eleonora Giorgi, raccontando la reazione scioccata dei figli.

La reazione dei figli

Eleonora Giorgi, intervistata dalla Stampa, ha raccontato: «Quando mi hanno dato la notizia, ho pensato ok, alla mia età, ci si può pure stare.

La rivelazione su Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi è stata molto generosa nel racconto della sua malattia, rivelando anche come hanno reagito i suoi due ex mariti: «Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (Ciavarro, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto. E devo aggiungere una cosa: adesso, con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi. Dopo anni di silenzio questo ex-marito mi dimostra un amore profondo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 14:40

