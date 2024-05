Totti e Noemi Bocchi, sorpresa al rientro a casa. Il dolce gesto di Isabel

di Dajana Mrruku

Francesco Totti è rientrato in Italia insieme alla compagna Noemi Bocchi dopo un lungo viaggio in Australia e in Cina dove hanno incontrato i fan dell'ex calciatore. Impegni di lavoro, ma non solo. Totti si è goduto la vacanza con Noemi Bocchi, visitando parchi naturali e le spiagge più belle australiane, per poi volare in Cina per un pit stop di pochi giorni. Dopo un lungo viaggio e tante esperienze, la coppia è tornata a casa con la valigia piena di ricordi ed emozioni indimenticabili.

Ma si sa, nessun posto è come casa propria e i figli di Noemi Bocchi con l'aiuto di Isabel avevano preparato una sorpresa dolcissima.

La sorpresa al rientro

Due candele a forma di cuore accese per Francesco Totti e Noemi Bocchi, tante rose rosse, un peluche che tiene in mano un cuore con la scritta "Love" e un foglio con il messaggio più dolce: «Ben tornati».

Così Totti e Noemi vengono accolti a casa al rientro da un lunghissimo viaggio che li ha visti volare dall'altra parte del mondo. Sofia Caucci, la primogenita di Noemi Bocchi, e Isabel, la terza figlia di Totti avuta da Ilary Blasi, hanno unito le forze per preparare una sorpresa incredibile ai loro genitori che sono stati via a lungo.

La partenza di Sofia e la dolcezza di Isabel

Ma i viaggi non sono finiti.

Non è ancora ben chiara la destinazione di Sofia, ma dalle numerose felpe e jeans che mette all'interno della valigia, probabilmente sarà una meta fredda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA