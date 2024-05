Milena Santirocco ritrovata viva, l'insegnante abruzzese si è presentata in commissariato in Campania: «Vorrei chiamare la mia famiglia» Ha chiesto un telefono per tranquillizzare i familiari. Si tratterebbe di un allontanamento volontario







di Redazione web Milena Santirocco è viva. La 54enne di Lanciano (Chieti) sparita dallo scorso 28 aprile è stata ritrovata dopo giorni di ricerche infruttuose. Milena è al commissariato di polizia di Castel Volturno, in provincia di Caserta. La donna sarebbe entrata in un bar, chiedendo un telefono per chiamare i familiari e tranquillizzarli. Si tratterebbe, dunque, di un allontanamento volontario. Santirocco è stata ritrovata intorno alle 22.30 alla periferia di Caserta. La responsabile dell'associazione per le persone scomparse 'Penelope' abruzzese, Alessia Natali, ha riferito che «Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute». «Ora è necessario - ha spiegato all'ANSA - che faccia degli accertamenti medici e poi bisognerà capire cosa le è successo». Le ricerche La denuncia di scomparsa era stata formalizzata dai figli di Milena Santirocco nella mattinata di lunedì 29 aprile presso il commissariato di polizia di Lanciano. Il profilo Facebook cancellato Un dettaglio inquietante aveva fatto preoccupare i famigliari: il profilo Facebook di Milena è stato cancellato, e non è tuttora chiaro se l'azione sia stata compiuta da lei stessa o da altri. Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 23:43

