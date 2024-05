Sfregia con l'acido l'ex compagna e accoltella il papà di lei: l'aggressione per strada. L'anziano è in fin di vita

di Redazione web

Dramma in Lombardia. Una donna di 37 anni è stata sfregiata con l'acido, mentre il padre di lei, 71 anni, è stato accoltellato. È accaduto poco prima delle 13 in via Menotti a Varese. L'aggressione è avvenuta per strada. Ad agire è stato l'ex compagno della 37enne, subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi.

Grave il papà

Il 71enne è in fin di vita. Sia lui che la figlia sono stati trasportati all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di Varese, oltre ai mezzi del 118 intervenuti con ambulanze, automedica e elisoccorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 14:28

