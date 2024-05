Prova la moto nuova senza patente con l'amico seduto dietro e precipitano in una scarpata: Michael Barailler muore sul colpo, aveva 16 anni

di Redazione Web

Tragedia in Valle d'Aosta: 16enne guida la moto senza patente, perde il controllo e precipita in una scarpata. Dietro di lui, seduto sul sellino, l'amico Michael Barailler, anche lui 16 enne, che nell'incidente è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche il giovane alla guida della moto e per lui, tra le prime ipotesi di reato, si profila quella dell'omicidio stradale.

L'uscita tra amici e poi lo schianto

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, sulla collina del paese Saint-Pierre, in località Babelon, lungo una comunale che porta alla strada dei Salassi.

Dopo la chiamata alla Centrale unica di soccorso, è intervenuto l'elisoccorso, con il medico del 118 ei tecnici del Soccorso alpino valdostano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'adolescente, mentre hanno trasportato il 16enne all'ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni sono gravi, ma non rischia la vita.

Dopo le prime indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Aosta, è stato scoperto che il conducente non aveva ancora preso la patente e che la moto era priva di assicurazione. I militari dell'Arma continuano a svolgere le ricerche per ricostruire il percorso fatto dai due ragazzi e, alla fine delle indagini, invieranno una relazione alla procura dei minori di Torino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA