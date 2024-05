Tonno in scatola e vetro, qual e il migliore da comprare al supermercato: la classifica di Altroconsumo

di Redazione web

Una scatoletta che salva la vita (o quanto meno il pasto) quando in dispensa non c'è nient'altro, l'ingrediente principale di piatti gustosi e pratici, un'ottima fonte di proteine. Il tonno è tutto questo e non solo, eppure nei confronti di questo alimento non è facile sollevare perplessità a ogni lattina. A partire dal fatto che quello che si va a consumare sia effettivamente tonno, passando dalla qualità dell'olio utilizzato e se davvero il peso indicato corrisponda a quello presente nella confezione, per arrivare alla quantità di mercurio presente nel pesce ricco di omega 3.

Il miglior tonno da supermercato

In aiuto dei consumatori arriva Altroconsumo, che ha analizzato 30 diversi tipi di tonno in olio d'oliva e extravergine d'oliva, dei quali 19 in lattina e 11 in vetro, scegliendo tra quelli dei principali marchi disponibili nella grande distribuzione. La classifica che ne è stata stilata è stata pubblicata dal Corriere della Sera. Tra i criteri di valutazione adottati, la verifica dell'olio utilizzato, il contenuto di istamina e azoto, di mercurio, i valori nutrizionali e la data di inscatolamento.

Di seguito le prime 15 posizioni per il tonno in scatola e il punteggio relativo:

Rio Mare pescato a canna (74)

Angelo Parodi trancio (73)

Callipo (71)

Rio Mare filodolio (70)

Carrefour Classic pinne gialle (70)

Consorcio (70)

Nostromo extravergine basso in sale (67)

Conad (67)

As do Mar meno olio (67)

Nostromo (67)

Palmera (67)

Mare Aperto un pizzico di sale (67)

Mareblu verosapore tranci i extravergine (65)

Rio Mare (64)

Maruzzella (63)

Ed ecco i primi tre classifficati per quanto riguarda i filetti in vetro:

Coop Fiorfiore yellow fin (72)

Callipo (70)

Ondina (Eurospin) (69)

