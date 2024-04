Melissa Neri, la 24enne scomparsa ritrovata in Croazia. La mamma: «Era in stato confusionale, ma per fortuna non è ferita»

di Redazione Web

L'allarme sulla scomparsa, la partenza per andare a cercarla e il lieto fine. Pochi giorni ma di grande paura per Carmela Martini che la mattina dello scorso 23 aprile ha denunciato la sparizione della figlia Melissa Neri. La 24enne era in vacanza in Croazia dal 19 aprile, ma dopo quattro giorni ha cominciato a non rispondere più al telefono. Oggi 26 aprile l'annuncio più atteso da parte della mamma: «Era in uno stato confusionale, ma per fortuna non è ferita. E ora la riportiamo a casa», ha riferito al Resto del Carlino. Carmela aveva annunciato la partenza per Zagabria stamattina ed è proprio nella capitale croata che Melissa è stata ritrovata dalla famiglia.

La ricostruzione

Melissa, che vive a Santarcangelo di Romagna (Rimini) dove condivide un appartamento con un'amica, aveva passato una giornata a Mirabilandia il 19 aprile insieme alla figlia di 4 anni per poi portare la bimba al padre della piccola, da cui si è da tempo separata. «Devo andare», aveva poi detto a mamma Carmela, senza però specificare dove.

Carmela non si spiegava il perché non l'avesse detto subito, forse «perché pensava che le avrei detto di non partire», aveva spiegato. Il 23 l'ultima videochiamata, poi l'allarme. «Aiutatemi a ritrovare mia figlia. Temo che le sia capitato qualcosa di grave», era l’appello disperato di Carmela. «Ha il telefono spento, non legge i messaggi. Non è da lei».

Del caso si era occupato anche il programma "Chi l'ha visto": «Sono molto allarmata. Melissa - aveva spiegato la mamma - è una ragazza fragile e che ha sofferto tanto in passato. Non mi do pace. Non so se nemmeno se è davvero andata in Croazia. Aiutatemi a ritrovarla».

