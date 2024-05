Oroscopo di giovedì 9 maggio, l'amore chiama, ferisce e perisce. Venere e Marte litigano: chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 9 maggio 2024. I pianeti affollano il Toro, dove si trovano Venere, Giove, Urano e il Sole. La Luna è in Gemelli. Mercurio e Marte (ancora per poco) sono in Ariete. Saturno e Nettuno sono in Pesci. Plutone è in Acquario. Il tema delle ultime giornate è l'amore. Possibili nuovi incontri sentimentali. Le coppie riescono a dialogare meglio rispetto alle scorse settimane. Molti segni, feriti dal passato e dalle recenti delusioni, fanno resistenza ai sentimenti. Venere sta bussando, dovete aprire la porta.

Il lavoro, invece, è influenzato da Marte e Mercurio. I segni di terra hanno energia da vendere. Maggio, in generale, si rivela un mese cruciale. Ogni segno ha la propria battaglia da affrontare e da vincere.

Le previsioni di Leggo per giovedì 9 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.