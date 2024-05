Fedez e Ludovica Di Gresy, il rapper rompe il silenzio sul presunto flirt: «L'ho chiamata, ecco cosa ci siamo detti»

di Redazione web

Fedez e Ludovica Di Gresy sono stati paparazzati qualche giorno fa al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza. Nel locale di Milano dove si stava festeggiando l'ultima uscita discografica, i due sono stati visti mentre chiacchieravano appartati e, nel video virale che circola su TikTok, il cantante ha detto alla modella: «Ci spostiamo?».

Sul web, tutti hanno subito urlato al "nuovo flirt" o alla "nuova coppia" e il presunto scoop è uscito mentre Chiara Ferragni era in vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici di sempre. Frecciatine dell'influencer a parte, nelle scorse ore, Fedez è stato ospite a "La Zanzara" dove ha parlato anche di Ludovica Di Gresy.

Ecco che cos'ha rivelato.

Fedez ha fatto irruzione nello studio radiofonico di Roma de "La Zanzara" dove i padroni di casa Giuseppe Cruciani e David Parenzo stavano conducendo una delle loro movimentate interviste. Per prima cosa, i giornalisti si sono rivolti al rapper chiedendogli un commento sul processo in corso contro il Codacons: «Io sono cintura nera di querele, il processo comunque non è ancora terminato».

Ma veniamo alle cose serie, a un certo punto, Cruciani ha chiesto a Fedez: «Mi può parlare di questa signorina che compare sempre accanto al suo nome sui giornali?». Il rapper, quindi, ha spiegato la situazione con Ludovica Di Gresy: «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite.

Il nuovo tatuaggio di Fede

Fedez, poi, ha pubblicato altre nuove storie Instagram in cui si fa tatuare per l'ennesima volta e il nuovo tattoo è sul palmo delle mani. Nei video, il rapper è visibilmente dolorante e, più volte, si alza dalla sedia in preda al dolore causato dai minuscoli aghi che colorano. Il tatuatore, quindi, gli dice: «Sì, ma non ti puoi alzare ogni due secondi» e lui risponde: «Ho capito, ma fa malissimo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA