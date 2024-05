Harry a Londra senza Meghan, salta l'incontro con Carlo: «Il Re ha troppi impegni, ha deciso di non vederlo». Il Principe ospite di un hotel

Il figliol prodigo è tornato a casa. Ma nessuno vuole vederlo. Non è prevista alcuna riconciliazione reale. Il principe Harry, 39 anni, è nel Regno Unito per celebrare mercoledì 8 maggio il decimo anniversario degli Invictus Games. Il figlio di Re Carlo III, 75 anni, quinto in linea di successione, mancava dal Paese da febbraio scorso, quando incontrò il padre per una visita lampo (durata meno di 24 ore) dopo la notizia della sua diagnosi di cancro.

Avrebbe dovuto incontrare il sovrano, scriveva la stampa britannica nei giorni scorsi, ma non è più così. Un portavoce del Duca di Sussex, come spiega People, taglia corto e smentisce qualsiasi riunione tra padre e figlio: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto». Page Six rivela, inoltre, che Harry ha cercato per più di un mese, senza successo, di organizzare un incontro con suo padre. Un'indiscrezione non confermata, ma data per certa dal giornale americano. Esclusa anche una visita al fratello William, 41 anni, e alla cognata malata di cancro Kate Middleton, 42 anni.