Dolore alla gamba da giorni, Davide Masarà muore a 30 anni all'improvviso: a trovarlo senza vita i genitori

Stroncato da un'embolia polmonare Davide Masarà, 30 anni di Rovigo, mentre si trovava ad Alicante, dove si era trasferito. Una morte improvvisa che ha stravolto la vita della famiglia di Simonetta Baratella e Otello Masarà, del fratello gemello Andrea (che vive in Danimarca) e della sorella Chiara. Una famiglia molto conosciuta nel capoluogo perché la madre Simonetta è la storica titolare del negozio di calzature sotto i portici di via Angeli, mentre il padre Otello è stato geometra del Comune.

Chi era la vittima

In passato ha lavorato anche Davide come commerciante a Rovigo, anche a fianco della mamma.

Un messaggio listato a lutto è l'unica informazione ufficiale che è comparsa nella pagina Baratella Calzature: «Per motivi personali il negozio rimarrà chiuso». In via Angeli a Rovigo la notizia ha lasciato tutti sbigottiti e senza parole. Tanti i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore sono comparse nella pagina di Davide, oltre a quella della mamma Simonetta Baratella, che cita Oriana Fallaci per parlare del "dolore dell'anima, incurabile". «Ciao Davide, mi sei stato molto vicino a Londra quando mi sentivo solo». Addio dagli amici che con lui a Rovigo hanno trascorso l'infanzia: "Ricordi indelebili".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 15:05

