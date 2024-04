Uomini e Donne, perché oggi non va in onda. La decisione choc di Ida: è addio al programma?

di Redazione web

Stop a Uomini e Donne oggi. Il palinsesto Mediaset stravolto in occasione del ponte per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Diversi i programmi sospesi su Canale 5, tra questi anche il dating show di Maria De Filippi che non è andato in onda ieri e non sarà trasmesso neanche oggi, venerdì 26 aprile.

Al suo posto ci sarà una puntata speciale di Endless Love che andrà in onda dalle 14.10 alle 16. Uomini e Donne tornerà quindi lunedì 29 aprile. Vediamo dunque le anticipazioni della prossima puntata.

Stop oggi a Uomini e Donne

L'ultima puntata è stata registrata mercoledì 23 aprile e stando agli spoiler messi in rete da Lorenzo Pugnaloni assisteremo a un colpo di scena. Ida sarebbe rimasta senza corteggiatori. La tronista infatti dopo aver eliminato Mario Cusitore, visto entrare con un’altra ragazza in un B&B (nella puntata trasmessa mercoledì invece sembra che Mario sia stato accusato ingiustamente), Ida ha dovuto affrontare il ritiro dell'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, che l’ha accusata di aver rallentato la loro conoscenza per concentrarsi solamente su Mario e sulle segnalazioni arrivate su di lui.

Pierpaolo ha abbandonato lo studio, la Platano lo ha inseguito per cercare di chiarire ma invano infatti il corteggiatore si è rifiutato di parlarci chiarendo che secondo lui la tronista sono anni che prende in giro telespettatori e corteggiatori.

Ida Platano abbandona il trono?

«Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicini e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio di cuore tutte quelle Donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio».

Con questa storia Instagram ida Platano ha voluto dire ai suoi fan che ha deciso di abbandonare il trono?

