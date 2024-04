Uomini e donne, il commento "al veleno" sul bacio tra Marika e Daniele: «La vergogna del genere femminile»

È bastata una frase pronunciata tra due ragazze nel corso di Uomini e Donne per gettare il caos sul programma, per via del bacio scambiato tra Marika Abbonato e Daniele Paudice. Quello che hanno detto in studio Valery e Gaia, infatti, è risuonato come un'accusa molto grave nei confronti della corteggiatrice del trono televisivo, tanto da aver fatto scatenare il popolo dei telespettatori sul web.





Cosa è successo sul profilo Instagram di Marika Abbonato dopo l'insulto ricevuto in puntata: la reazione sui social della corteggiatrice

Il commento di Valery sul bacio

Ma di cosa si tratterà mai? Che tipo di accusa è stata mossa alla ragazza? E perché pare che nessuno sia intervenuto durante il programma per prenderne le difese? E, soprattutto, è normale fare un certo tipo di discorso oggi, nel 2024? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è accaduto.

