«Harry a Londra senza Meghan per vedere William. Lui ha rifiutato l'incontro: deve pensare a Kate, non vuole altri scandali»

Il principe Harry, 39 anni, tornerà a Londra il prossimo 8 maggio per festeggiare il decimo anniversario degli Invictus Games. Fonti molto vicine a Buckingham Palace hanno rivelato ai tabloid inglesi che il duca di Sussex incontrerà re Carlo per sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Il rapporto tra padre e figlio, nonostante quest'ultimo abbia abbandonato i doveri reali, non si è mai spezzato. Al contrario del legame con il fratello William.

Le dichiarazioni della fonte

Il Mirror si interroga sul ritorno a Londra del principe Harry: in particolare ci si chiede se il 39enne incontrerà o meno re Carlo e il fratello William. Per quanto riguarda il primo, la risposta sembra essere affermativa: il sovrano riceverà a colloquio il figlio. Nel caso del futuro re d'Inghilterra, invece, le speranze di una reunion sarebbero ridotte all'osso. Una fonte vicina ai royals ha dichiarato al Mirror: «Il rapporto di William e Harry è estremamente danneggiato, sono successe troppe cose in questi anni. Harry ha espresso in privato il desiderio di incontrare suo fratello, ma ora non è il momento. William deve pensare alla salute della moglie Kate Middleton e alla royal family non servono altri scandali».

Proprio per evitare qualsiasi tipo di scandalo, notizia o gossip, il principe Harry arriverà a Londra da solo.

