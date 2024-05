Anita Olivieri innamoratissima di Alessio Falsone, tra balli e shopping per la casa: «Uno è il David di Michelangelo, l'altro un quadro»

di Redazione web

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. I due ex gieffini sembrano più felici che mai e, anche se vivono in due città diverse (lei a Roma, lui a Milano) cercano di organizzare i propri impegni e vedersi il più possibile. Ad esempio, adesso Anita è a Milano e le storie Instagram insieme ad Alessio non sono mancate, anche quelle più romantiche. La 26enne romana ha dedicato un dolce e simpatico pensiero d'amore all'imprenditore milanese.

La dedica di Anita Olivieri

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono divertiti a registrare balletti per postarli su TikTok e, poi, si sono recati in un negozio di arredamento perché, come spiega Anita, il fidanzato doveva comprare alcuni quadri da appendere in casa.

Anita e Alessio innamorati

Anita Olivieri e Alessio Falsone sembrano essere davvero molto innamorati l'uno dell'altra e lei, rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, ha più volte dichiarato: «Lui, in pochi mesi, mi ha fatto vivere emozioni e sensazioni che non ho mai provato in anni di relazione».

