Papà travolto e ucciso da un Suv pirata sulla Provinciale: stava soccorrendo il figlio rimasto senza benzina

Una notte che avrebbe dovuto essere segnata dal semplice gesto di aiutare il figlio in difficoltà si è trasformata in una tragedia senza precedenti sulla rampa della Provinciale 50, che collega la frazione di Cozze a Conversano, in provincia di Bari. Giuseppe Babbo, un uomo di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre tentava di soccorrere il figlio rimasto senza carburante.

L'incidente

L'incidente intorno alla mezzanotte scorsa, quando l'auto del figlio di Giuseppe, un giovane di 26 anni, è rimasta ferma sulla rampa senza carburante.

Le indagini

I carabinieri hanno immediatamente avviato un'indagine per risalire all'identità dell'automobilista fuggito e portarlo di fronte alla giustizia. Nel frattempo, il figlio di Giuseppe è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre la moglie è stata portata in stato di forte agitazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 08:43

