Elettra Lamborghinio dà da mangiare agli scoiattoli in tuta e ciabatte: «Da femme fatale a gattara è un attimo»

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo amore per gli animali e, infatti molto spesso, i protagonisti delle sue storie o dei suoi post Instagram sono i suoi amici a quattro zampe, che si tratti dei suoi cavalli o della sua cagnolina Lea. La cantante, però, ha anche raccontato ai suoi follower che, ultimamente, il giardino di casa sua è popolato dagli scoiattoli, ecco perché nelle ultime storie postate su Instagram, dà loro da mangiare. L'amica Camilla Scarani che è in giardino con lei, ha fatto divertire i suoi fan per il modo in cui ha definito la cantante: prima femme fatale e, poi, gattara.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha ripostato una storia in cui mostra ai follower come sta trascorrendo la sua domenica.

La cantante, tra le altre cose, ha deciso di uscire in giardino a salutare i suoi amici scoiattoli e a dare loro un po' di mangime, quindi, eccola con il sacco che sparge cibo sull'erba.

Elettra Lamborghini e Lea

Elettra Lamborghini pubblica spesso foto insieme o della sua cagnolina Lea alla quale è molto affezionata. È il levriero che ha adottato insieme al marito Afrojack. Le immagini sono sempre davvero divertenti e, infatti, il simpatico musetto di Lea raccoglie sempre tanti like e commenti.

