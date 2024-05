Meteo, temporali e grandine in arrivo. Poi inizierà a sentirsi aria di primavera: ecco quando. Le previsioni

di Redazione web

La primavera tarda ad arrivare. L'Italia è ancora minacciata da una circolazione ciclonica. Martedì 7 maggio arriva una nuova ondata di maltempo: peggioramento al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio, occasionalmente in Sicilia e con temporali e grandinate. Da mercoledì 8 maggio il ciclone si porta al Sud facendo peggiorare il tempo su gran parte delle regioni, sempre con temporali a tratti molto forti. Migliora tra giovedì 9 e venerdì al Nord, mentre al Centro-Sud si prevede ancora una marcata instabilità.«Il tempo mostrerà questa spiccata variabilità ancora per un paio di settimane e non è previsto che arrivi una fase di tempo più stabile fino alla metà del mese di maggio», spiega all'Adnkronos il meteorologo di Meteo.it Andrea Giuliacci: «Al momento c'è questa nuova perturbazione che porta piogge diffuse».

Le previsioni nel dettaglio

La giornata di lunedì 6 maggio trascorre con un peggioramento del tempo al Nordovest con piogge più diffuse su Piemonte e Val d'Aosta, sparse sulle Alpi. Al centro generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenta sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al Sud generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenta sereno o al più poco nuvoloso. Deciso peggioramento martedì 7 maggio. Al Nord una nuova perturbazione provoca rovesci o temporali a carattere irregolare, meno probabili su Liguria, coste adriatiche e zone vicine.

Mercoledì 8 al Nord, tempo a tratti instabile soprattutto sui settori alpini e prealpini orientali- Va meglio invece altrove. Temperature miti di giorno. Al Centro, la perturbazione temporalesca genera una forte instabilità soprattutto su Appennini e zone vicine ad essi. Schiarite altrove. Peggiora anche al Sud. Precipitazioni diffuse in Sicilia, Campania e sul resto degli Appennini. Più soleggiato in Puglia anche se con cielo parzialmente nuvoloso

Quando cambiano le cose

Le cose cambiano giovedì 9 maggio. Il ciclone si allontana dall'Italia e aumenta la pressione. Tempo instabile e temporalesco al Sud, occasionalmente sulle coste laziali. Soleggiato altrove salvo dell'isola instabilità pomeridiano/serale sulle Alpi. Venerdì 10 maggio, la pressione aumenta ancora. In prevalenza soleggiato, ma ci saranno ancora dei temporali su basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica, occasionalmente sul potentino e a carattere molto irregolare sulle Alpi. Clima generalmente primaverile. Sabato 11 maggio inizia a sentirsi aria di primavera. Locale instabilità sulle Alpi occidentali e sulla Calabria settentrionale oltreché sul Cilento, più stabile e soleggiato altrove.

