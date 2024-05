«Berlusconi e Putin andarono a caccia insieme. Lo Zar sparò a un capriolo e gli offrì il cuore, Silvio vomitò dietro un albero»

di Redazione web

Lo zar e il Cavaliere, nemici mai, amici sempre, anche se la morte li ha separati - al momento. Non è passato inosservato il crudo racconto di caccia con protagonisti Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, ricordato oggi al Corriere da Fabrizio Cicchitto, ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera. Negli anni in cui il Cavaliere era vicino al presidente russo, più volte suo ospite in Sardegna e nelle sue dimore, capitò poi che il leader dell'ex Urss - in grande confidenza con l'italiano - lo invitò per una battuta di caccia assieme, durante la vacanza in una dacia del fondatore di Forza Italia, invitato in Russia. Una storia che risale a tanti anni fa, ai primi anni del duemila, e che lasciò, secondo il racconto di Cicchitto, alquanto contrariato lo stesso Berlusconi.



«Putin mi ha detto Silvio, andiamo a caccia. Ho pensato a caccia? Non ho mai toccato un fucile. Ma lui insisteva e allora l'ho accompagnato - fu il racconto di Berlusconi riportato oggi da Cicchitto - .

Putin «cuore d'oro»

Segui l'episodio che lasciò di stucco l'ex premier italiano. «Putin mi ha guardato soddisfatto e mi ha detto oggi ti offrirò un cibo straordinario. È sceso giù dal pendio per andare verso gli animali, impugnando un coltello e ha squartato una bestia estraendogli il cuore. Poi si è fatto consegnare da un uomo della scorta un vassoio di legno, me lo ha dato e ci ha messo sopra quel pezzo di carne sanguinante e mi ha detto 'sarà un pasto eccezionalè. Mi è venuto un colpo. Mi sono nascosto dietro un albero e ho vomitato».

