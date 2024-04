Tina Cipollari smascherata da Maria De Filippi: «Un flirt con Giucas Casella? Non ricordo, ma...». Poi la verità

di Dajana Mrruku

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 24 aprile si è aperta con uno scoop di Maria De Filippi. E no, non ha nulla a che vedere con le (numerose) segnalazioni di Mario che sembrerebbe aver visto più di una donna, mentre corteggiava Ida Platano. Si tratta a sorpresa dì Tina Cipollari che è stata al centro dell'ultima intervista di Giucas Casella. Il flirt tra i due risale a tantissimi anni fa, ma Giucas sembra non aver mai dimenticato il profondo amore che l'ha legato all'opinionista.

«Ogni mattina mi arriva la rassegna stampa - rivela Maria De Filippi in apertura di puntata - e tra i tanti giornali mi è arrivato Nuovo con la copertina di Tina Cipollari e Giucas Casella che svela di aver avuto una storia con te», la reazione dell'opinionista è esilarante.

Questo sì che è un vero SCOOP! #UominieDonne pic.twitter.com/61Yn6thDQC — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 24, 2024

La reazione di Tina Cipollari

Dopo un'iniziale fase di confusione e di negazione, Tina Cipollari ha iniziato a capire che non sarebbe sfuggita alla curiosità di Maria De Filippi.

«Io e Tina ci siamo amati e non ho nemmeno dovuto ipnotizzarla. Abbiamo avuto una relazione, l’ho portata pure alle Maldive e mi ricordo quando usciva nuda dal mare. Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, a cui auguro il meglio», raccontava Giucas Casella nell'intervista.

«Io non me lo ricordo.

