Tina Cipollari cambia look, l'anticipazione a Uomini e Donne: via la folta chioma bionda. Lei: «Come mi stanno?»

di Dajana Mrruku

Uomini e Donne, Pasqua Edition. Maria De Filippi non ferma le registrazioni del suo dating show neanche per Pasqua. Per l'occasione convoca come sempre i suoi opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che da anni rendono il programma unico e sempre frizzante con gaffe e gag divertenti.

Tina Cipollari ha condiviso sulle sue storie Instagram alcune anticipazioni sul suo look e tra questi ci sarebbe un bel cambiamento in vista.

Andiamo a vedere di che cambiamento si tratta.

Tina Cipollari, nuovo look

Il giorno di Pasqua è il giorno della rinascita e Tina Cipollari avrebbe voltato pagina con un nuovo look pronto a lasciare tutti senza parole.

In molti hanno ipotizzato che Tina abbia usato un filtro per vedere il risultato di un possibile cambiamento di colore, lasciandosi alle spalle il suo biondo diventato iconico all'interno degli studi di Uomini e Donne, mentre altri sperano che lo abbia fatto veramente perché con questo nuovo colore starebbe molto bene.

Non resta che aspettare le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi per vedere se l'opinionista ha davvero preso questa scelta così radicale o meno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA