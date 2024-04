Scomparso 15enne in provincia di Treviso: da due giorni non si hanno notizie di Nazir Gattar

di Redazione Web

Sono ore di apprensione a Villorba, in provincia di Treviso, dove si cerca il 15enne Nizar Gattar che si è allontanato dalla propria abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, facendo perdere le proprie tracce. Alto 165cm, Nizar ha una corporatura esile e la carnagione olivastra, con capelli e occhi scuri.

La scomparsa

Al momento dell’allontanamento il 15enne indossava una tuta grigia marca Lacoste e scarpe nere della Nike. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Proprio ieri si era stata ritrovata una coetanea di Camposampiero, in provincia di Padova, allontanatasi da casa il 24 aprile.

