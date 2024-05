Meteo estremo, Italia spaccata: nubifragi e temporali al Nord, al Sud è già estate. Quando finirà: cosa cambia nel weekend

L'Italia ancora spaccata dal meteo con fenomeni estremi. Continua la frattura meterologica che nel mese di maggio sta faccendo registrare caldo africano al Sud e violenti nubifragi al Nord con allerta in diverse regioni. Anche la giornata di giovedì, scondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, vedrà condizioni di tempo a tratti perturbato al Nord con piogge e temporali in marcia da ovest verso est. Saranno possibili fenomeni localmente intensi e a carattere di nubifragio, anche con puntuali grandinate e improvvise raffiche di vento, su gran parte dei settori. Ancora una volta non si escludono picchi di oltre 70-80mm in particolare si settori a nord del Po e Liguria di Levante.