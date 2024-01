Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Alessandro e Tina Cipollari. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Maria De Filippi ha perso la calma durante l'ultima puntata di Uomini e donne. Il motivo? Tutto è iniziato quando Alessandro, il cavaliere del trono Over, ha deciso di conoscere solo Cristina Tenuta. A quanto pare il cavaliere ha usato la frequentazione con Asmaa per fare ingelosire Cristina. Da qui è nata una discussione che ha coinvolto anche i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari con quest’ultima che ha difeso il cavaliere. Di conseguenza, Maria De Filippi ha deciso di dire la sua opinione in merito a tale situazione, scagliandosi contro Alessandro e Tina Cipollari.

Le parole di Maria De Filippi

«Tu esci con lei perché la vuoi conoscere, perché sei attratto fisicamente e ci sta - ha sottolineato Maria De Filippi ad Alessandro -.

La conduttrice si è poi rivolta all'opinionista: «Tu Tina te lo saresti mangiato. Adesso ti è simpatico e gli dai ragione comunque sia. Oggi non hai attaccato Cristina che normalmente te la mangi. Cristina l'ho sempre difesa io dagli attacchi tuoi. La differenza è che non esce con Armando cma con Alessandro che ti è simpatico».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 18:28

