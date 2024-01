Uomini e Donne, Manuela Carriero replica agli hater: «Quante brutte persone che esistono»

di Cristina Siciliano

Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e donne, dopo il suo percorso al reality condotto da Maria De Filippi ha ripreso ad essere attivissima sul suo profilo Instagram. E proprio nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato una foto su Instagram che la ritraeva nei vocoli di Roma. A corredo del post Instagram di Manuela sono emersi tanti commenti negativi, tra cui uno che definisce l'ex tronista come «strappona». Ma andiamo a vedere cosa ha risposto lei nel dettaglio.

Le parole di Manuela Carriero

Non sempre le persone vogliono davvero essere gentili: da vent’anni il termine leoni da tastiera viene usato per indicare chi comunica in modo aggressivo deliberatamente, ed ha oramai un significato più ampio indicando chi dice cose che in realtà non avrebbe il coraggio di dire in prima persona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA