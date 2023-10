Uomini e Donne, Michele Longobardi rompe il silenzio dopo l'eliminazione di Manuela: ecco la sua reazione

di Redazione Web

Colpo di scena a Uomini e Donne, il reality condotto da Maria De Filippi. Cosa è successo? La tronista Manuela Carriero ha scelto di eliminare il corteggiatore Michele Longobardi, il 27enne campano. Alla tronista non sono piaciuti alcuni atteggiamenti di Michele soprattutto durante la loro ultima estera. Infatti, durante l'uscita, il corteggiatore ha avuto molto da ridere su alcuni comportamenti della tronista. Tuttavia, poco dopo la messa in onda della puntata dell'eliminazione, Michele, molto attivo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Michele Longobardi su Instagram

«Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare» con sottofondo il brano di Skylar Grey, Coming Home. Sono queste le parole che Michele Longobardo ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Il corteggiatore aveva già sottolineato, durante le puntate precedenti, che alcuni modi di fare di Manuela non gli piacevano, reputandola "timida e impacciata" e quindi priva di carattere. Parole che i fan della trasmissione e soprattutto gli opinionisti non hanno gradito. In particolare Gianni Sperti tant'è che ha spronato la corteggiatrice a prendere atto degli atteggiamenti di Michele e soprattutto delle sue parole.

Riuscirà Manuela a trovare il vero amore all'interno del programma?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 13:59

