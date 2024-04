Chiara Ferragni cerca di dimenticare i nuovi guai al compleanno dell'amica: look total black e bacino all'ospite. Ma non è come sembra

di Sara Orlandini

Sicuramente, Chiara Ferragni ha vissuto periodi molto più sereni e felici nella sua vita rispetto a quello che sta attraversando in questo momento. I guai giudiziari legati alla vicenda dei pandori Balocco hanno dato il via al susseguirsi di una serie di sfortunatissimi eventi che hanno trascinato l'influencer in un vortice che sembra senza fine.

Dopo i grattacapi con la giustizia, ecco che Chiara si è anche separata dal marito Fedez e la rottura non è avvenuta solamente nel "mondo reale" ma anche sui social, dato che, i due non si seguono più a vicenda e si sarebbero addirittura bloccati.

Inoltre, l'imprenditrice, come riporta Il Messaggero, starebbe cercando nuovi soci o partner aziendali per aumentare i profitti delle sue società. L'influencer, comunque, ha deciso di distrarsi da tutte queste vicende e, quindi, cosa c'è di meglio di una festa per farlo? Nelle scorse ore, ha partecipato al party di un'amica insieme alla sorella Valentina Ferragni e alla migliore amica Veronica Ferraro.

La festa di compleanno

Per la festa di compleanno di Magda (così si chiama la festeggiata che ha spento 34 candeline), Chiara Ferragni ha optato per un look total black: maglia attillatissima, gonna a vita bassa e stivali sempre neri.

Il bacino all'ospite

Chiara Ferragni ha, poi, pubblicato una storia ripresa dal profilo della sorella Valentina Ferragni che la riprende mentre sorride al suo cagnolino Pablo. Chiara, che ha il suo inseparabile smartphone tra le mani, si china in avanti e dà un bacino sul muso all'amico a quattro zampe, poi, si gira verso Valentina e ride.

