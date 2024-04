Chiara Ferragni, la dedica di mamma Marina Di Guardo: «Sempre al tuo fianco»

di Dajana Mrruku

Sono momenti difficili per Chiara Ferragni e la sua famiglia. Il divorzio da Fedez, nonostante le carte della separazione non siano state ancora depositate, si fa sempre più pressante. L'allontanamento dei due coniugi è iniziato già da qualche mese, quando lui è andato via di casa per non farvi più ritorno.

L'imprenditrice digitale è stata lasciata sola nella sua nuova reggia lussuosa appena comprata, tra l'accusa di truffa aggravata e la separazione da quello che considerava l'amore della sua vita. E la Ferragni ora sta cercando di muovere piccoli passi verso la normalità di qualche tempo fa.

Nuove vite da single, tra viaggi con gli amici e notti di svago a Milano, foto e storie Instagram raccontano di due persone, Chiara e Fedez, che si stanno rimettendo in sesto, ma a volte è più dura del previsto e in quel momento, interviene la mamma.

La dedica di mamma Marina

Saranno state le foto scattate dai paparazzi di Chi ad aver reso Chiara Ferragni così triste? O forse la sentenza del tribunale che la condanna a risarcire i consumatori per «pratica commerciale scorretta»? Le foto scattate dei paparazzi mostravano Fedez in giro per Milano con i suoi amici e amiche, tra cene in ristoranti molto esclusivi e post cena nei locali notturni.

Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca sono corse in sostegno della loro Chiara.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA