La nave da crociera riparte senza di loro, coppia di anziani rimane a terra senza vestiti, occhiali e medicine

La vacanza sulle acque del Mediterraneo si trasforma in un incubo per una coppia anziana, che viene lasciata a terra in una delle tappe della nave da crociera. Marito e moglie sono rimasti senza occhiali e senza i loro medicinali e non è stato molto semplice tornare a bordo dell'imbarcazione.

Una crociera

Claudene, di 81 anni, e Richard Gordon, 84, hanno prenotato un viaggio sulla Norwegian Cruise Line per il compleanno di lui. L'idea della coppia di origini statunitensi era quella di godersi una vacanza in Europa, sul Mar Mediterraneo, insieme a famigliari e amici, ma qualcosa è andato storto: in una delle tappe della nave a crociera fatta in Spagna i due coniugi sono stati lasciata sulla costa. La disavventura è iniziata quando marito e moglie hanno deciso di fare una visita a Granada che, però, non era stata organizzata dalla compagnia navale. Dopo l'escursione, sulla cittadina si è abbattuto un forte temporale e l'autobus che doveva riportarli alla tappa iniziale ha avuto un ritardo, così Richard e Claudene non sono riusciti a tornare in tempo per salire sulla nave. «Sono un viaggiatore esperto - ha chiarito l'uomo in un'intervista per la CNN - e in oltre 30 crociere non mi è mai successo di non riuscire a tornare a bordo».

Le difficoltà e la risposta della compagnia

Il problema principale della coppia è stato quello di aver lasciato farmaci, vestiti e molti altri effetti personali (tra cui occhiali e batterie degli apparecchi acustici) nella cabina della Norwegian Cruise Line. I Gordon hanno avvisato le autorità sperando di ricevere aiuto, ma non è stato così. La prima notte, dunque, hanno dormito in un hotel di Granada e poi hanno preso un volo per la tappa successiva dell'imbarcazione (Palma di Maiorca) per raggiungere di nuovo gli amici e i bagagli e continuare la vacanza. Fare tutto ciò è stato molto complesso per la coppia, non avendo con sè occhiali da vista e batterie per l'apparecchio acustico. La vicenda si è conclusa comunque nei migliori dei modi: accorgendosi della loro assenza, la compagnia navale ha contattato Claudene e Richard organizzando per loro un rientro in limousine. Ma i due coniugi non sono del tutto soddisfatti di come l'equipaggio ha gestito la situazione, perché non ha garantito un'assistenza immediata come, invece, avrebbe dovuto accadere. E non è la prima volta che la Norwegian Cruise Line lascia a terra qualcuno: un mese prima ben otto turisti erano stati "abbandonati" su un'isola africana.

