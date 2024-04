Chiara Ferragni e Fedez, il divorzio a che punto è? «Le carte della separazione non sono state depositate»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni e Fedez, un tempo la coppia d'oro di Milano, oggi appaiono sempre più lontani sui social e nella vita reale: lei in giro tra i vari eventi mondani, da Roma a Capalbio per poi passare 24 ore a Montecarlo, mentre il rapper, tornato da poco dal Coachella a Los Angeles, si è dedicato alla vita mondana milanese, tra ristoranti esclusivi (Casa Cipriani, dove è proibito fare foto o video) e locali notturni.

I due sembrano sempre più lontani, tanto da non seguirsi più neanche sui social e da bloccarsi a vicenda, complice una discussione di Fedez con il rapper di Milano, Naska, che la Ferragni avrebbe iniziato a seguire qualche giorno fa.

Le famiglie, tuttavia, li vorrebbero nuovamente insieme per il bene dei figli, Leone e Vittoria, ma non solo.

A far sperare è anche un'indiscrezione sul loro divorzio.

Chiara Ferragni, Fedez e il divorzio

Sono tutti in attesa di scoprire quali saranno i prossimi passi dei Ferragnez: per adesso le comunicazioni sono limitate alle questioni che riguardano i figli, Leone e Vittoria, ma i familiari starebbero facendo di tutto per farli tornare insieme perché l'amore tra i due era vero.

«Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate.

Fedez, l'intervista a Belve

Fedez è stato recentemente ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove ha parlato della sua situazione sentimentale con Chiara Ferragni: «Nonostante non stiamo più insieme, mia moglie sarà per sempre la donna più importante della mia vita e la madre dei miei figli». Parole dolci, dette con le lacrime agli occhi e quel «mia moglie» che continua a far sperare, ma il rapper precisa: «Legalmente è ancora mia moglie, non siamo ancora separati».

