Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, amore in crisi dopo il Grande Fratello: le parole di mamma Marcella Bonifacio

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sta attraversando un momento molto difficile. La coppia, conosciutasi all'interno della casa del Grande Fratello durante l'ultima edizione, ha dovuto affrontare da subito la distanza che li divide nella vita reale. Lei abita a Milano, mentre lui a Roma e le incomprensioni non aiutano il rapporto a distanza.

Negli ultimi giorni, sia Greta che Sergio hanno commentato il momento complicato e, ultimamente, anche Marcella Bonifacio, mamma di Greta ha lanciato la sua frecciatina.

Le parole di Greta Rossetti

«Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose – ha esordito Greta -. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia».

Ha continuato così: «Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo».

La replica di Sergio D'Ottavi

«Siete stati in tanti, tantissimi a scrivermi.

La frecciatina di Marcella Bonifacio

Marcella Bonifacio ha commentato la crisi tra la figlia e il fidanzato Sergio. «Perché non era alla festa di Vittorio? Stava a surfare, avete visto le storie», ha commentato mamma Marcella, mettendo un po' di zizzania tra i fan della coppia che non capivano il motivo dell'assenza del ragazzo al compleanno dell'ex Gf.

Mamma Marcella è solita lanciare frecciatine e stuzzicare, ma questa volta ha voluto chiarire poco dopo che il rapporto tra lei e Sergio è molto forte, nonostante la crisi con la figlia. I due, infatti, si sono mostrati felici e insieme nelle storie Instagram di lei, segno che corre buon sangue e che forse, mamma Marcella ha accettato il nuovo fidanzato di Greta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA