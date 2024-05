Belen Rodriguez e l'amore con Elio Lorenzoni, lei svuota il sacco: «Perché è finita, sono volati coltelli...»

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez e Cecilia come non le avete mai viste. Le sorelle argentine stanno per tornare in un game show firmato Prime Video, Celebrity Hunted, dove dovranno scappare dai cacciatori che cercheranno in tutti i modi di rintracciarle e catturarle. Belu e Chechu sono state ospiti di Alessandro Cattelan nel suo programma radiofonico a Radio Deejay, "Catteland" per raccontare quest'ultima esperienza e, tra risate e aneddoti di vita reale, Belen ha raccontato anche il motivo per cui lei ha deciso di chiudere la relazione con Elio Lorenzoni, il suo ultimo fidanzato ufficiale.

«Non puoi capire i coltelli che sono volati», ha commentato Belen, lasciando tutti senza parole.

Belen-Elio Lorenzoni: amore finito, il motivo

«Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno.

«Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa», ha detto Belu, tagliando corto sulle modalità della rottura con Elio Lorenzoni.

Belen, il rapporto con la mamma

Belen ha un rapporto molto speciale con la mamma Veronica: «Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro... lo fa fuori. Anche entro poco».

