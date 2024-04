Belen: «Celebrity Hunted è stato come una terapia, tornata a casa sono crollata. Cecilia sposa? Ho pianto tanto»

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez si sta preparando a tornare in tv (o in streaming) con nuovi progetti e idee. L'esperienza a Celebrity Hunted segna, come lei stessa ha rivelato, un vero e proprio ritorno al lavoro che aveva messo in pausa per un anno. Insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez, è "scappata dai cacciatori" in giro per l'Italia: il format del reality prevede, infatti, una fuga in tutto il Paese per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelevamento di un massimo di 70 euro al giorno, braccati dai cosiddetti cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo. «Sono coraggiosa, lo dico a mani basse. Però devo dire che con il tempo sono diventata più fifona», ha spiegato in un'intervista a Today.

Il reality è stato girato la scorsa estate, quando Belen ha scoperto i presunti tradimenti di Stefano De Martino vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita.

Belen: «Ci siamo sempre tenute la mano e continueremo a farlo». La dolce dedica per il compleanno di Giorgia

Il crollo dopo Celebrity Hunted

Belen, intervistata da Today in occasione dell'uscita dell'ultima edizione di Celebrity Hunted, ha raccontato di aver accettato di prendere parte al reality perché aveva bisogno di tornare a giocare, anche se il momento che stava vivendo non era dei migliori: «Ho girato questo programma nel momento più complesso della mia vita. Non stavo bene, per niente. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare. Ho dovuto resettare tutto, lasciarlo là e promettermi di portare a giocare un po' la bambina che è in me, perché ne avevo bisogno. Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene. È stata un po' una terapia, ma dopo c'è stato il crollo.

Il matrimonio di Cecilia

Tuttavia, in casa Rodriguez arrivano anche tante emozioni. La sorella Cecilia a breve si sposerà con il suo amato Ignazio Moser e in famiglia sono tutti molto emozionati: «Tanti auguri Cecilia, tieni duro (ironizza, ndr.). Lei è super emozionata e ti svelo che l'altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d'onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva».

Il ritorno in tv

La showgirl si era presa una lunga pausa dai suoi impegni televisivi: «Ormai è un annetto più o meno. Non pensavo di fare una pausa dal lavoro prima di Celebrity, soltanto che poi ho scelto di farla perché ho messo finalmente al primo posto me stessa e lo dovevo anche al mio lavoro perché uno quando non sta bene è giusto che stia a casa a prendersi cura di se stesso, naturalmente se si ha la possibilità di farlo. E quindi sì, questo è un mio ritorno inconsapevole, perché non lo sapevo, ma vedi che la vita poi ti fa anche dei grandissimi regali e questo lo prendo come un regalo, un ritorno in tv che sarà proprio l'inizio di un ritorno».

Non resta che aspettare l'uscita delle puntate di Celebrity Hunted e scoprire i prossimi passi della Rodriguez.

