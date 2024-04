Belen, fuga nella baita in montagna (dove era stata con Elio Lorenzoni) dopo la conferma del nuovo fidanzato Angelo Edoardo

di Dajana Mrruku

Stessa location, un amore diverso. Belen e Angelo vivono il loro amore nel riservo più totale, almeno per ora. La coppia non ha ancora fatto la sua prima apparizione ufficiale, ma sul web non si fa altro che parlare di loro due da quando la showgirl argentina ha indirettamente confermato la sua nuova relazione con l'ingegnere siciliano correggendo il nome del suo amato.

«Comunque è Angelo Edoardo», scrive Belu, preoccupata di chi lo chiama con un nome diverso dal suo. La nuova coppia ha approfittato del ponte del 25 aprile per scappare dai paparazzi sempre più curiosi e nascondersi nella baita in montagna che aveva visto nascere e crescere l'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni.

Le storie Instagram di Belen parlano forte e chiaro.

Formaggi e salumi in montagna

Belen e Angelo si sono rifugiati nella baita in montagna tanto cara alla showgirl argentina.

Intanto, nelle storie Instagram della showgirl appaiono mani maschili che aprono il vino, affettano il formaggio e cuociono le salsicce: l'aperitivo è pronto e servito a tavola, con tanto amore.

